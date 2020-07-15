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عبد الرحمن أبو زهرة: مش همثل "ضيف شرف" تانى لحد ما أموت

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدور رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى". 

 
وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".

وفى سياق آخر أعرب حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية فى الدراما، وتابع:"أنا حزين على اللغة العربية والدراما".

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