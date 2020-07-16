أخبار الفن.. تعرف على خطيب أمينة خليل.. أميرة فتحي تعلن تعرضها للتحرش من نساء.. وقبلة سلاف فواخرجي تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أعلنت الفنانة امينة خليل خطوبتها مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من شاب خارج الوسط الفني.





فور انتشار خبر خطوبة الفنانة امينة خليل تساءل كثيرون عن هوية خطيبها؛ خاصةً أنها لم تعلن أى تفاصيل خاصة به، واكتفت بنشر صورة من الخطوبة عبر صفحتها على "فيسبوك".





كتبت الفنانة اميرة فتحى منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تكشف فيه عن تعرضها للتحرش الجنسى بسبب صورة نشرتها مع صديق لها ومدربها الخاص.





نشر الفنان احمد العوضى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تصريحات بعض النجوم فى الوسط الفنى، واعترافاتهم بالخيانة الزوجية.





حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة السورية سلاف فواخرجى بعد نشرها بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذى تظهر فيه وهى تقبل البطل.



