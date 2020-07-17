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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ملفوف محشي كيتو للشيف غادة عاطف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تسعى كل أم وزوجة إلى التجديد في طعامها بإستمرار من أجل أسرتها، ونقدم لك طريقة عمل ملفوف محشي كيتو من الشيف غادة عاطف بطريقة سهلة وبسيطة وتناسب ميزانية المنزل.


المقادير

طماطم معصوره
ملعقة كبيرة خل تفاح
نصف ملعقة صغيرة شطه(مجففة)
ملعقة صغيرة بودره بصل
ملعقة صغيرة بودره ثوم
ملعقة صغيرة زعتر (مجفف ومطحون)
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع كوب زيت زيتون
الملفوف : كرنبه (متوسط الحجم / مسلوقه ومقطعه الأوراق)
750 جرام لحمه مفرومه
كوب (قرنبيط / مفتتة بمحضرة الطعام)
3 عود بصل اخضر (مفروم)
ربع كوب بقدونس(مفروم)


طريقة التحضير

- اخلطي الطماطم المفرومة مع خل التفاح والشطة المجروشة وبودرة البصل وبوردة الثوم والزعتر والملح والفلفل بمحضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- سخني الزيت في قدر أو مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي مزيج الطماطم واتركيه حتى يغلي ثم خففي النار وغطي المقلاة أو القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتسبك ويصبح الصوص سميكًا.

- اخلطي نصف كمية صوص الطماطم مع اللحم المفروم والقرنبيط المفتت والبصل الأخضر والبقدونس.

- وزعي الخليط على أوراق الكرنب ولفيها رولات مع كمية من صلصة الطماطم في طبق الفرن

- وضعي رولات الكرنب المحشو عليها ثم وزعي باقي كمية الصوص فوق الكرنب.

- أدخلي الطبق للفرن لمدة 45 إلى 55 دقيقة حتى ينضج اللحم وقدميه ساخنًا. 
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