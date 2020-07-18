تعرف على قائمة المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني.. بسبب شبكة cloudflare

الأمريكية، تسبب فى كل هذه الفوضي.

ونستعرض فى القائمة التالية المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني وتوقفت تمامًا لدقائق :

1- 15% من موقع جوجل

2- Discord

3- Feedly

4- Politico

5- Shopify

6- League of Legends

جدير بالذكر أن خبراء فسروا الأمر بهجمات متعددة على شبكة cloudflare ، حيث يستغل المخترقون ثغرات شبكة كلاودفلير من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية.



