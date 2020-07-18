تعرف على قائمة المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني.. بسبب شبكة cloudflare

ويضيف أيضًا ماتيو برنس الرئيس التنفيذي لشبكة كلاودفلير cloudflare بان هناك عطل بأحد السيرفرات فى بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، تسبب فى كل هذه الفوضي.
ونستعرض فى القائمة التالية المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني وتوقفت تمامًا لدقائق :
1- 15% من موقع جوجل
2- Discord
3- Feedly
4- Politico
5- Shopify
6- League of Legends
جدير بالذكر أن خبراء فسروا الأمر بهجمات متعددة على شبكة cloudflare ، حيث يستغل المخترقون ثغرات شبكة كلاودفلير من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية.