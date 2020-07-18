AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على قائمة المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني.. بسبب شبكة cloudflare

السبت 18/يوليه/2020 - 01:16 ص
تعرف على قائمة المواقع
تعرف على قائمة المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أصاب عطل فني منذ قليل شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare، الأمر الذى نتج عنه توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية.

وبحسب تك رادار التقني، نشر الحساب الرسمي بشبكة كلاودفلير cloudflare على تويتر بأن هناك عطل فني طارىء تسبب فى توقف الخدمة بالعديد من المواقع العالمية، و جارى التحقق منه.

ويضيف أيضًا ماتيو برنس الرئيس التنفيذي لشبكة  كلاودفلير cloudflare بان هناك عطل بأحد السيرفرات فى بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، تسبب فى كل هذه الفوضي.

ونستعرض فى القائمة التالية المواقع العالمية التى أصابها العطل الفني وتوقفت تمامًا لدقائق :

1- 15% من موقع جوجل
2- Discord
3- Feedly
4- Politico
5- Shopify 
6- League of Legends

جدير بالذكر أن خبراء فسروا الأمر بهجمات متعددة على شبكة cloudflare ، حيث يستغل المخترقون ثغرات شبكة كلاودفلير من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية.

من ناحية أخرى لم تعلق إدارة cloudflare عن تفاصيل وأسباب العطل الفني، الذى نتج عنه توقف العديد من المواقع العالمية والشهيرة، واكتفت فقط بتغريدة :"جارى التحقيق فى الأمر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصلاح العطل ..عودة WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي

عطل فني مفاجئ يصيب انستجرام

توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني

WhatsApp واتسآب يعود للعمل بشكل طبيعي

توقف مواقع وتطبيقات عالمية منها جوجل.. بسبب عطل فني مفاجئ بشبكة cloudflare

ترشيحاتنا

يارب كنت أنا وانتي لا.. كسر رجل ابنة ماجد المصري| شاهد

مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد

"مش أنا" .. حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة

أخبار الفن.. رد فعل محمد رمضان بعد الحكم بحبسه في قضية الطيار.. رجاء الجداوي تعود لانستجرام.. وحقيقة وفاة أميتاب باتشان

اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل