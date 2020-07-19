مثلما حدث مع صلاح.. روبرتسون: جماهير ليفربول لم تدعمني في بدايتي





وكان روبرتسون انضم إلى ليفربول في موسم 2017، قادما من هال سيتي، هو نفس الموسم الذي انضم إلى ايضا النجم المصري محمد صلاح إلى الريدز قادما من روما.





وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" من الواضح أن جماهير ليفربول لم تقتنع بصفقة انضمامي إلى الريدز، لأنني جئت من ناد هابط إلى التشامبيونشيب، أعتقد أنهم لم يكونوا متحمسين لتوقيعي مثلما حدث مع محمد صلاح وتشامبرلين".









وتابع:" لكن كلوب كان يرى أن هناك شيئ بداخي يمكن أن يتطور وأصبح لاعبا لائقا في ليفربول، أنا سعيد جدا لأنه استطاع أن يساهم في تطويري".





وأشار:" عانيت في أول 3 أو 4 أشهر لي مع ليفربول، لكن علاقتي بـ كلوب كانت رائعة، مثلما هي عليها الآن".









ووأضل :" أعتقد أن لاعب في صفوف ليفربول، بتمنى البقاء هنا لسنوات طويلة".





يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.



