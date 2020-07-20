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مضاعفات صحية خطيرة .. أعراض غير متوقعة لزيادة الكالسيوم فى الجسم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر فرط كالسيوم الدم حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يضعف وجود الكثير منه في الدم العظام ويسبب حصوات في الكلى ويتعارض مع وظائف القلب والمخ.



ووفقا لموقع mayoclinic ، قد لا يكون لديك علامات أو أعراض إذا كان فرط كالسيوم الدم خفيفًا، وحالات فرط كالسيوم الدم الأكثر شدة تتسبب في ظهور علامات وأعراض تتعلق بأجزاء الجسم المتأثرة بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم. تتضمن الأمثلة:


الكليتان :

يؤدي فرط نسبة الكالسيوم في الدم إلى جعل الكليتين تعملان بشكل أكبر وأكثر جهدًا لتصفية الكالسيوم، وهذا قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول.


الجهاز الهضمي : 

قد يتسبب فرط كالسيوم الدم في اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.


العظام والعضلات :  

في معظم الحالات، قد تكون كميات الكالسيوم الزائدة قد تسربت من العظام، مما أدى إلى إضعافها وهذا قد يسبب ألم العظام وضعف العضلات والاكتئاب.


الدماغ : 

قد يتداخل فرط كالسيوم الدم مع الطريقة التي يعمل بها الدماغ، مما ينتج عنه التشوش والخمول والتعب وقد يسبب أيضًا حدوث الاكتئاب.


القلب : 

في حالات نادرة، قد يتداخل فرط كالسيوم الدم الشديد مع العدوى المصاب بها القلب، مما يتسبب في خفقان القلب والإغماء وهي مؤشرات تدل على اضطراب النظم القلبي ومشاكل قلبية أخرى.


ووفقا لموقع mayoclinic ، فرط كالسيوم الدم عادة ما يكون نتيجة زيادة نشاط الغدة الدرقية وتقع الأربع غدد الصغيرة خلف الغدة الدرقية.


تتضمن الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان واضطرابات طبية أخرى محددة وبعض الأدوية وتناول الكثير من مكملات الكالسيوم وفيتامين (د).


قد تتضمن مضاعفات فرط كالسيوم الدم ما يلي:


هشاشة العظام : إذا استمرت العظام في إطلاق الكالسيوم إلى الدم، فقد تصاب بمرض ترقق العظام (هشاشة العظام)، الذي يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام وتحدب العمود الفقري ونقص الطول.


حصوات في الكلى : إذا كان البول يحتوي على الكثير جدًا من الكالسيوم، فقد تتكون بلورات في الكلة ومع مرور الوقت، قد تتجمع البلورات لتكون حصوات الكلى ويمكن لحركة الحصوات أن تكون مؤلمة جدًا.



الفشل الكلوي : يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى فشل كلوي، مما يحد من قدرة الكلى على تنظيف الدم والتخلص من السوائل.



مشكلات الجهاز العصبي : يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى الارتباك والخرف وغيبوبة قد تكون مميتة.



وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن طرق لتدعم الحديد في جسمك عن طريق تناول حبوب الحديد ، مشيرة إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب.


وحذرت دكتور سهام سوقية من تناول مكملات أخرى كالكالسيوم أو الزنك مع حبوب الحديد لأنها تقلل مفعولها، لذلك يجب الحذر منها.



ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بضرورة التركيز على فيتامين C لزيادة امتصاص الفيتامينات، ومن من اهم مصادره الغذائية اللحوم الحمراء / السبانخ / النخالة / بروكلي / الكبدة / الكينوا / الشوكولا الداكنة. 
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