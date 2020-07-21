AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تتجاهليها... أعراض وأسباب الإمساك عند الأطفال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:26 ص
أعراض الامساك عند
أعراض الامساك عند الأطفال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأطفال من مشكلة الامساك دون أن تلاحظ آلام لذلك عليك عزيزتي الانتباة إلى علامات وأعراض الامساك عند الأطفال الرضع. 


وفقا لما نشره موقع كيدز هيلث عن علامات وأعراض الامساك عند أطفال مختلفون لديهم عادات الحمام المختلفة. الطفل الذي لا يعاني من حركة الأمعاء كل يوم ليس بالضرورة مصابًا بالإمساك. قد يذهب طفل واحد ثلاث مرات في اليوم ، بينما قد يذهب طفل آخر مرة كل 1-2 أيام.

اقرأ أيضا 

خطوات احرصي عليها فى علاج الامساك عند الأطفال الرضع 

أقل من المعتاد
يعاني من مشاكل أو ألم عند الذهاب إلى الحمام
الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ
يجهد حتى أنبوب
رؤية القليل من الدم على ورق التواليت
من الشائع أيضًا أن يعاني الأطفال المصابون بالإمساك من تلطيخ ملابسهم الداخلية بالبراز.


ما الذي يسبب الإمساك؟

يمكن أن يكون الإمساك ناتجًا عن نظام غذائي لا يحتوي على كمية كافية من الماء والألياف ، مما يساعد الأمعاء على الحركة كما ينبغي. الأطفال الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة والجبن والخبز الأبيض والكعك واللحوم قد يصابون بالإمساك في كثير من الأحيان.


في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وتلك المستخدمة لعلاج نقص الحديد الإمساك. يمكن أن يحدث الإمساك عند الأطفال أثناء انتقالهم من حليب الأم إلى حليب الأطفال ، أو من أغذية الأطفال إلى الأطعمة الصلبة. يمكن للأطفال الصغار الذين يتدربون على استخدام الحمام في بعض الأحيان أن يصابوا بالإمساك ، خاصة إذا لم يكونوا مستعدين.


يتجنب بعض الأطفال الذهاب إلى الحمام ، حتى عندما يكون لديهم بالفعل الرغبة في الذهاب. قد يتجاهلون الحوافز الداخلية لأنهم لا يريدون استخدام مرحاض بعيدًا عن المنزل ، أو التوقف عن لعب لعبة ممتعة ، أو يضطرون إلى أن يطلبوا من شخص بالغ أن يُعذر للذهاب إلى الحمام. إن تجاهل الرغبة في الذهاب يجعل من الصعب الذهاب لاحقًا.


يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى الإمساك. يمكن أن يصاب الأطفال بالإمساك عندما يكونون قلقين بشأن شيء ما ، مثل البدء في مدرسة جديدة أو مشاكل في المنزل. أظهرت الأبحاث أن الاضطرابات العاطفية يمكن أن تؤثر على مدى عمل الأمعاء بشكل جيد ويمكن أن تسبب الإمساك وحالات أخرى ، مثل الإسهال.


يصاب بعض الأطفال بالإمساك بسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) ، والتي يمكن أن تحدث عندما يشعرون بالتوتر أو تناول بعض الأطعمة المحفزة ، والتي غالبًا ما تكون دهنية أو حارة. قد يعاني الطفل المصاب بالقولون العصبي من إمساك أو إسهال ، بالإضافة إلى آلام المعدة والغازات.


في حالات نادرة ، يكون الإمساك علامة على أمراض طبية أخرى. لذا تحدث مع طبيبك إذا استمر طفلك في المشاكل أو إذا استمر الإمساك لمدة 2 إلى 3 أسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختلفة ومش معروفة.. أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم

خطوات احرصي عليها فى علاج الإمساك عند الأطفال

احترسي... هذه أسباب الإمساك عند الأطفال

عسر الهضم علامات تحذيرية انتبهي لها وحيل تخلصك منه بدون أدوية

ترشيحاتنا

وزيري: مقابر المماليك ملكية خاصة وليست آثارا

من الجهاز التنفسي إلى الفم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

‏السّعادة ﻻ تحتاج إلى معجزات.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لمتابعيه في صلاة الفجر

أستاذ علم الفيروسات: انخفاض الإصابات مؤشر قوي على انتهاء ذروة كورونا بمصر.. فيديو

بتبيت برا البيت.. حبس شاب قتل شقيقته بمعاونة والدهما في البدرشين

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

بكلمات مؤثرة.. شاعر سعودي يدعم الجيش المصري بعد قرار البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة