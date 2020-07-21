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مرأة

المياه والفاكهة .. احمي طفلك من الإمساك بهذه الطريقة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:00 ص
كيف يمكننا منع وعلاج
كيف يمكننا منع وعلاج الإمساك عند الأطفال ؟
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أسماء عبد الحفيظ

تحتار بعض الأمهات فى الطريقة الصحيحة لمنع وعلاج الإمساك عند طفلها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الخطوات لمنع وعلاج الإمساك عند طفلك

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علاج الإمساك عند الأطفال

وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، فى علاج الإمساك عند الأطفال

امنح طفلك المزيد من السوائل، وساعده على شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى، حتى تساعد على تحرك البراز بسهولة أكبر خلال الأمعاء. 

ستختلف كمية المياه التي يحتاجها الأطفال بناءً على وزنهم وعمرهم، لكن معظم الأطفال في سن المدرسة يحتاجون على الأقل إلى 3 إلى 4 أكواب من الماء يوميًا. 


فإذا كان طفلك مصابًا بالإمساك أثناء الانتقال من حليب الثدي أو إلى الأطعمة الصلبة ، فحاول تقديم بعض من عصير التفاح أو الكمثرى أو الخوخ يوميًا، وإذا استمر الإمساك أو أزعج طفلك ، فقد تكون هناك مشكلة صحية ، لذلك اتصل بطبيبك.


 الألياف

 يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف (مثل الفواكه والخضراوات وخبز الحبوب الكاملة) في منع الإمساك، ولا يمكن هضم الألياف ، لذلك فهي تساعد على تنظيف الأمعاء عن طريق تحريكها ، ويمكن لنظام غذائي مليء بالأطعمة الدهنية أو السكرية أو النشوية أن يبطئ الأمعاء.


و عند إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي لطفلك ، افعل ذلك ببطء على مدى بضعة أسابيع وتأكد من أن طفلك يشرب أيضًا المزيد من السوائل.


لا يجب أن تكون الألياف مكانًا منعطفًا للأطفال - جرّب التفاح والكمثرى والفاصوليا ودقيق الشوفان والبرتقال والموز الناضج وخبز الحبوب الكاملة والفشار. تعد إضافة وجبة الكتان أو النخالة إلى عصائر الفاكهة محلية الصنع طريقة أخرى لدمج الألياف في النظام الغذائي للطفل.


تأكد من حصول الأطفال على ما يكفي من التمارين،  حيث يدفع النشاط البدني الأمعاء إلى العمل ، لذا شجع أطفالك على ممارسة الكثير من التمارين .


و يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل لعب الصيد أو ركوب الدراجات أو تصوير بعض الأطواق.


ضع جدولًا منتظمًا للوجبات، فالأكل منبه طبيعي للأمعاء ، لذا فإن الوجبات المنتظمة قد تساعد الأطفال على تطوير عادات الأمعاء الروتينية. 


إذا لزم الأمر ، حدد موعدًا لتناول الإفطار قبل ذلك بقليل لمنح طفلك فرصة زيارة مريحة إلى الحمام قبل المدرسة.


اجعل الأطفال يعتادون الذهاب، فإذا كان طفلك يعاني من الرغبة في الذهاب إلى الحمام ، اجلس عليه في المرحاض لمدة 10 دقائق على الأقل في نفس الوقت تقريبًا كل يوم (من الأفضل ، بعد تناول وجبة).

تساعد هذه التغييرات الصغيرة معظم الأطفال على الشعور بتحسن ويجعل الأمعاء تتحرك كما ينبغي. تحدث مع الطبيب قبل إعطاء طفلك أي نوع من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للإمساك.

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