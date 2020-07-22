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مرأة

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:30 م
اس كريم جوز الهند
اس كريم جوز الهند
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نهى هجرس
مع تزايد حرارة الصيف يحتاج الجسم إلى تناول المشروبات الباردة التى تساعد على ترطيبه بشكل جيد، وتناول الفاكهة الصحية، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل أيس كريم جوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير آيس كريم جوز الهند
2 كوب لبن جوز هند 
4 ملعقة صغيرة نشا ذرة 
1 و ربع كوب كريمة جوزهند 
ثلثى كوب سكر
 2 ملعقة كبيرة شربات 
ربع ملعقة صغيرة ملح 
3 ملعقة كبيرة جبنة كريمية 
1 كوب جوز هند  مبشور محمص


- طريقة تحضير آيس كريم جوز الهند
* يخلط لبن جوز الهند مع النشا

* ثم يرفع على النار مع كريمة جوزالهند والسكر والشربات والملح

* ثم ترفع من على النار

* وتخلط مع الجبنة الكريمي وجوزهند محمص

* ثم تدخل الفريزر حتى تمام التجمد
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