AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

في ذكرى ثورة يوليو.. هكذا واجه عبد الناصر الأزمات السياسية بروح الفكاهة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:15 ص
الراحل جمال عبد الناصر
الراحل جمال عبد الناصر
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
ما ذكرت ثورة 23 يوليو 1952، التي تحل ذكراها الثامنة والستين، اليوم، إلا وذكر مع جمال عبد الناصر، تلك الثورة التي ارتبطت باسم الضباط الأحرار، وخرج منها زعيم الأمة ليقود زمام الأمور ويصبح رئيسًا لمصر.


ثورة يوليو وما تبعها من أحداث سياسية واجتماعية،  كانت كاشفًا عن شخصية جمال عبد الناصر، ذلك الرجل المعروف عنه بأنه الخطيب المفوه، حيث ألقى 1359 خطابا من عام 1953: 1970، تناول فيها معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والدولية، لكن ميز عبد الناصر هذه الخطابات بدعاباته الطريفة، في أكثر من موقف.


السخرية من الـ BBC
ففي أحد خطاباته الجماهيرية، تطرق جمال عبد الناصر إلى ما أذاعته BBC في برنامج "عام اليمن" وهجومها على شخصه وسبه، غير عابئة بمنصبه، حيث صفته بأنه "كلب"، ليرد عبد الناصر في غضب "انتو اللي ولاد ستين كلب".


إلا أن هذا الغضب ما لبث وتحول إلى فكاهة حينما قال مداعبا: "لو الموضوع قلة أدب يفتكروا كتبنالهم إيه على الحيط في بورسعيد، نجبلهم الحيط يقلبوا فيها يشوفوا احنا مين"، ليتحول المكان إلى وصلة من الضحك.




مصر والسودان 
لم تستطع نفس عبد الناصر تحمل التدخل البريطاني والأمريكي في الشأن المصري السوداني، واللذان يريدان التدخل لتقرير مصير السودان وعلاقته بمصر، في محاولة ﻹحداث فتنة بين شعبي وادي النيل، على حد ذكره، ليقابل عبد الناصر هذا التدخل السافر بخفة دم المصريين المعهودة: "مستقبل مصر والسودان من تقرره مصر والسودان، وهما اتخلقوا حاجة واحدة. مصر في الشمال والسودان في الجنوب. مش هيعزلو، مفيش واحدة فيهم هتروح أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية".


السخرية من الإخوان 
يقول عبد الناصر إنه بعد محاولة من الدولة التصالح مع جماعة الإخوان، بشرط أن تسير على الطريق الصحيح، طلب منه مرشد الجماعة وقتها أمرين، أولهما أن تلبس جميع النساء الحجاب والثاني أن يسير الناس في النهار فقط دون الليل.


وفي رد علت فيه ضحكات الحاضرين قال له جمال عبد الناصر: "يا أستاذ انت عندك بنت في كلية الطب مش مش لابسة طرحة".


مداعبة الجماهير
وفي موقف آخر يعكس الروح الخفيفة التي تمتع بها الزعيم "كما يلقب"، حيث يستعرض همته في الإصرار على الثورة والإصلاح رغم استقرار حالته وعدم تأثرها بالوضع القائم حينها، فيقول: "أنا كنت ضابطا كبيرا في الجيش وعندي عربية مكنتش محتاج حاجه وعندي أولاد، ليقاطعه أحد الحاضرين في صوت مميز "ربنا يخلهملك"، ليدخل عبد الناصر في وصلة من الضحك مع جميع الحاضرين ويقول "ما كفاية بقا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. الحكم فى دعوى مستعجلة تطالب بغلق مكتب بى بى سى بالقاهرة

في ذكرى 23 يوليو.. نرصد سبب كره الجماعة الإرهابية للثورة ولـ عبد الناصر

في ذكرى 23 يوليو.. تعرف على أيقونة الثورة جمال عبد الناصر

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تخطف الأنظار بسيارة Bmw

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020

بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله.. الجمهور يطارد عمرو دياب

صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد

الحجز يبدأ غدًا الجمعة.. مواعيد قطارات العيد الإضافية بالتفصيل

AdvertisementS

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور