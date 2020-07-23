ضبط شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص بالسيدة زينب

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وتبين حيازته (8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



