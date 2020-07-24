أخبار التوك شو.. الصحة: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه و إجراءات جديدة لمواجهة التسللات.. تفاصيل غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء بالإسكندرية

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته، موضحا أنه تم السيطرة على المرض ولم ننتصر عليه.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قيمة رسوم التصالح في مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية على مستوى المدن 20 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 5 آلاف جنيه.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قيمة رسوم التصالح في مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية على مستوى المدن 20 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 5 آلاف جنيه.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات يبلغ 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات يبلغ 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "لا أحد يجرؤ أن يدخل في الإنتاج الحربي على مستوى العالم إلا ووراءه اقتصاد قوي وصناعات تقيلة قوية تستطيع أن تخدم هذا النوع من الصناعة".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "لا أحد يجرؤ أن يدخل في الإنتاج الحربي على مستوى العالم إلا ووراءه اقتصاد قوي وصناعات تقيلة قوية تستطيع أن تخدم هذا النوع من الصناعة".

قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إنه شعر بسعادة غامرة لحظة تدشين "الفرقاطة المعز"، لأنها جاءت نتيجة تعب وجهد كبيرين.

قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إنه شعر بسعادة غامرة لحظة تدشين "الفرقاطة المعز"، لأنها جاءت نتيجة تعب وجهد كبيرين.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السيطرة على المرض عمل مجتمعي وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.









توقع أمير رزق، عضو شعبة الذهب، وصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه فى خلال أسبوع، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في الذهب فى تلك الفترة تكاد تكون معدومة.









وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل اللى عايز يشترى الذهب منتظر أن ينخفض، وكل اللى عايز يبيع بيقولوا لا دا ممكن يعلى أكثر"، كاشفا عن وجود طمع بالأسواق الآن.

















قال الكابتن مروان الغزالى، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحرى، إن السبب وراء تمزيق جثمان الشاب شادى الذى غرق مع 10 آخرين بشاطئ النخيل، هو التيارات الشديدة وارتفاع الأمواج ووجود حواجز صخرية بشاطئ النخيل.





وتابع رئيس عمليات الإنقاذ البحرى: "تعرضنا لأكثر من حالة غرق خلال محاولة البحث عنه على مدى 13 يوما".

















قال محمد فكرى، عضو فريق التدخل السريع المركزى، إن نيفين القباج، وزيرة التضامن وجهت بالتدخل الفورى مع أطفال أسيوط والذين يعانون مرضا وراثيا نادرا وتليفا بالكبد، مشيرا إلى ان الوزيرة شددت على فريق الدعم المركزى التابع لأسيوط بتوفير الدعم لهؤلاء الاطفال.









واضاف "فكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم رصد حالة الأسرة على الطبيعة ومعرفة ظروفها الإجتماعية، موضحا أنهم وجدوها أسرة بسيطة مكونة من طفل فى الــ 11 من العمر وطفلتي توءم فى سن الثامنة ولديهم أمراض نادرة جدا.

















قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن شراء الكمامات على بطاقات التموين إختياريا وليس إجباريا، مؤكدا أن هذا قولًا واحدًا.









وأشار إلى أنه سيتم توريد أنواع مختلفة من الكمامات للصرف على البطاقات التموينية بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.





















روي اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء أثناء استحمامهم بشاطئ (الصفا) بحي العجمي غرب الإسكندرية.





وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ""مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أنه تم العثور على جثمانين فقط من الجثمانين الأربعة على أن يستكمل غدًا البحث عن الجثمانين الآخرين.





















كشف المخرج تامر الخشاب، ألاعيب قناة الجزيرة وقنوات الإخوان من أجل إنتاج فيديوهات مفبركة لهدم الدولة.









وأضاف تامر الخشاب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، قمت بإعداد تقرير مفبرك مماثل لما ينتجه الاخوان من اجل بث طاقة سلبية وزيادة حالة الاحتقان تجاه الدولة المصرية ".

















قال الإعلامى تامر أمين، إن وزارة الداخلية نجحت اليوم فى إحباط مخطط إخوانى هدفه إثارة الشائعات بين المواطنين.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المتهمين فى القضية اعترافاتهم متشابهة، وهذا يدل على أن تلك الجماعة مدربة ومنظمة، وأعضاؤها يعلمون ما يقومون به، وما يصرحون به.











