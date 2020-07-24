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أخبار العالم

مصر هي الدعامة.. حاكم الشارقة للشعب المصري: دوس على المر وسير

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:38 ص
حاكم الشارقة
حاكم الشارقة
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محمود نوفل
بعث الشيخ محمد بن سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، برسالة إلى الشعب المصري لبث الهمة في نفوسهم ورفع الروح المعنوية لديهم لمواجهة الظروف الحالكة التي تحيط بالأمة المصرية والعربية.

وقال القاسمي في رسالته عبر مقطع فيديو تم تداوله علي الحساب الرسمي لموقع الشارقة للأخبار: أنا بقول لشعب مصر .. دوس على المر سير .. خل أحزاننا في الداخل تبقى شعلة والعة في قلوبنا تنبهنا بأي خطر سيأتي".

وأكد حاكم الشارقة في رسالته الهامة للشعب المصري قائلا: مصر هي الدعامة ونحن الآن أمام أن نكون أو لا نكون".

كما حث المصريين علي ضرورة الحفاظ علي الحالة الثورية التي يعيشها من أجل الحفاظ علي المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في الأونة الأخيرة، قائلا: بطلب من كل فرد مصري ان يبقي في ثوريته من اصغر موظف الي أعلي موظف من الشاب والمرأة والطفل ، فنحن الأن امام مسيرة جديدة ان شاء الله". 
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