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تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات العربي والدين إلى لجان الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 ص
غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تتابع الان غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بوزارة التربية والتعليم ، برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، وهاشم علي جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، عملية وصول اوراق اسئلة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية إلى جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية.

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وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.


ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.


ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.

ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــو.
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