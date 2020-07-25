عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات العربي والدين إلى لجان الدبلومات الفنية

تتابع الان غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بوزارة التربية والتعليم ، برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، وهاشم علي جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، عملية وصول اوراق اسئلة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية إلى جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية.
وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.