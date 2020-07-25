أحمد موسى يعرض لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة .. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى ليبيا في مصراتة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كتائب الإخوان في صدمة من زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان في ترهونة هم من قاموا بنشر فيديو لحظة وصول برنارد ليفي إلى ليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "المليشيات الإرهابية يستقبلون برنارد ليفي استقبال الفاتحين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وزير داخلية السراج رتب زيارة الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة "، مضيفا:" الإخوان كذبوا زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا ولكن الفيديو والصور كذبتهم".



