أحمد موسى يعرض لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة .. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى ليبيا في مصراتة .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كتائب الإخوان في صدمة من زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان في ترهونة هم من قاموا بنشر فيديو لحظة وصول برنارد ليفي إلى ليبيا".
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "المليشيات الإرهابية يستقبلون برنارد ليفي استقبال الفاتحين".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وزير داخلية السراج رتب زيارة الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة "، مضيفا:" الإخوان كذبوا زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا ولكن الفيديو والصور كذبتهم".