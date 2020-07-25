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أحمد موسى يعرض لحظة وصول الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة .. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول  الصهيوني برنارد ليفي إلى  ليبيا في مصراتة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كتائب الإخوان في صدمة من زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان في ترهونة هم من قاموا بنشر فيديو لحظة وصول برنارد ليفي إلى ليبيا".
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "المليشيات الإرهابية يستقبلون برنارد ليفي استقبال الفاتحين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وزير داخلية السراج رتب زيارة الصهيوني برنارد ليفي  إلى مصراتة "، مضيفا:" الإخوان كذبوا زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا ولكن الفيديو والصور كذبتهم".

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