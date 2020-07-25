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عراب الفتنة.. أحمد موسى: الصهيوني برنارد ليفي له أدوار مشبوهة مع الإخوان في 2011

السبت 25/يوليه/2020 - 07:35 م
برنارد ليفي
برنارد ليفي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصهيوني برنارد ليفي هو عراب الخراب في المنطقة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم استقبال  برنارد ليفي استقبال رئاسي في المطار  بمصراتة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  برنارد ليفي هو عراب الفتنة في المنطقة العربية منذ عام 2011".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  برنارد ليفي يتابع الأوضاع في مصراتة ويلتقي أعوانه من المليشيات والإخوان ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المليشيات الارهابية في ليبيا تحمي زيارة الصهيوني برنارد ليفي"، مضيفا:" برنارد ليفي له أدوار مشبوهة مع الاخوان في ميدان التحرير في عام 2011".
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