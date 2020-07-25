عراب الفتنة.. أحمد موسى: الصهيوني برنارد ليفي له أدوار مشبوهة مع الإخوان في 2011

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصهيوني برنارد ليفي هو عراب الخراب في المنطقة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم استقبال برنارد ليفي استقبال رئاسي في المطار بمصراتة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" برنارد ليفي هو عراب الفتنة في المنطقة العربية منذ عام 2011".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" برنارد ليفي يتابع الأوضاع في مصراتة ويلتقي أعوانه من المليشيات والإخوان ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المليشيات الارهابية في ليبيا تحمي زيارة الصهيوني برنارد ليفي"، مضيفا:" برنارد ليفي له أدوار مشبوهة مع الاخوان في ميدان التحرير في عام 2011".