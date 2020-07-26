الأمم المتحدة: تركيا أرسلت الآلاف من إرهابيي داعش والقاعدة إلى ليبيا





وذكرت لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا أن ما بين 7000 و 15000 مرتزق وإرهابي من سوريا دخلوا ليبيا عبر تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر





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وكشف التقرير أن داعش تفتخر ببضع مئات المقاتلين في ليبيا، وقالت إحدى الدول الأعضاء إن أعداد الإرهابيين من عناصر التنظيم ذاته يصل إلى 4000.





وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأنه تم نقل 7000 - 15000 مقاتل من شمال غرب سوريا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا.





وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون في الأصل أعضاء في مجموعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات السورية.





ووجدت أن الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت في إرسال قوات إلى ليبيا.





وأضاف التقرير أن داعش ما زالت قادرة على البقاء، بينما كانت القاعدة تترسخ في المجتمعات المحلية وفي الصراعات.





وأشارت إلى أن داعش زاد من عملياته في مناطق النزاع في العراق وسوريا، وهو ما يشكل مصدر قلق للدول الأعضاء.





وحذرت من أن هذه الجماعات تستغل جائحة كورونا لنشر الدعاية وجمع الأموال، فضلا عن أنها إذا دخل العالم في ركود شديد، فقد يواجه المجتمع الدولي المزيد من العقبات في مكافحة الإرهاب والتطرف.





وجاء في التقرير: "في الوقت نفسه، جعل الوباء السفر عبر الحدود أكثر صعوبة واستهدافًا بعيد المنال، وتباطؤ وتيرة الهجمات بشكل ملحوظ في بعض المناطق".





وكشف التقرير عن أن العدد الإجمالي لمسلحي داعش في العراق وسوريا يقدر بأكثر من 10000.



