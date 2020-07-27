مسافرون للسياحة تدعو لإعادة النظر في شروط مبادرة إقراض القطاع السياحي

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن الدولة تسعى بكل قوة لمساندة قطاع السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا السلبية على مصر والعالم كله ولا يخفى على أحد مبادرة البنك المركزي لسداد رواتب العاملين واعمال الصيانة اللازمة للقطاع بمبلغ 3 مليارات جنيه وبفائدة 5% او مبادرة تمويل القطاع السياحي بقروض 50 مليار جنيه بفائدة بسيطة وغيرها الكثير من الجهود الكبيرة لدعم السياحة.





وأضاف عبد اللطيف أنه رغم أهمية وقوة مبادرة دعم السياحة الا أن القطاع السياحي يجد صعوبة في الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل من مبادرة سداد مرتبات العاملين نتيجة للعديد من الاسباب المتعلقة بشروط المبادرة خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات نتيجة لجائحة كورونا ولابد من توفير احتياجات السياحة المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.





وأشار عبد اللطيف الى أن موافقة البنوك على الحصول على هذه التيسيرات قد يستغرق شهور كما أن البنوك الخاصة لا تطبق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك مما ادى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.





وكذلك الزيادة المبالغ فيها من الاشتراطات التي تعرقل سرعة صرف القروض ومنها بنود مطاطة مثل تحديد اوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل وبند التأكد من عدم تخفيض الاجور للعاملين قبل بدء تنفيذ المبادرة ولكن لابد من الابقاء على شرط التأكد من عدم تسريح العمالة وليس تخفيض الاجور ولابد أيضا من إعادة النظر في تخصيص 85% من القرض لسداد رواتب العاملين و15% فقط لأعمال الصيانة وهذه النسبة من القرض ضعيفة جدا وجعلت العديد من المستثمرين يعزفون على الاقتراض من البنوك ولابد من اعادة النظر فيها وفي جميع الشروط المعوقة للاقراض من خلال اجتماع بين البنك المركزي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.





وأشار عبد اللطيف الى نقطة مهمة أيضا وهي انه رغم توفير غطاء للبنوك في مبادرة تمويل السياحة من خلال ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية الا ان هناك العديد من البنوك لا توافق على اقراض السياحة بدعوى ارتفاع نسب المخاطر ولابد من ايجاد الية من البنك المركزي تلزم البنوك بالاقراض السياحي طالما توافرت الاشتراطات المتفق عليها.





ونوه عبد اللطيف الى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لعمليات الاحلال والتجديد والتطوير للفنادق والمنشآت السياحية ومنح التيسيرات اللازمة من البنوك للعملاء بالقطاع السياحي للاستفادة من هذه المبادرة