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خيوط أمل.. عرض فيلم تسجيلى خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:31 ص
فيلم تسجيلي
فيلم تسجيلي
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ريهام فيكتور
بدأت فعاليات افتتاح  الرئيس السيسى المدينة الصناعية بالروبيكي، بعرض  فيلم تسجيلى بعنوان " خيوط الأمل" وسيفتتح الرئيس اليوم عددا من المشروعات القومية ومنها المدينة الصناعية بالروبيكي وصناعة الجلود.


وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود بالروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود، لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة.

ومن أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، أنها تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

ويحقق المشروع معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، تبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
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