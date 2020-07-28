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اقتصاد

قرض البطل للمشروعات الصغيرة بـ 2.5 مليون جنيه من بنك مصر.. اعرف الشروط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:00 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيى

أتاح بنك مصر، خدمة قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة تبدأ بـ5آلاف حتى 2.5 مليون جنيه بحد أقصى؛ عبر برنامج "بطل"  لدعم قطاعات "الزراعة، والصناعة، والخدمات".



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تأتي تلك التوجهات ضمن تكليفات القيادة السياسية للجهاز المصرفي عبر البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض توفير فرص العمل للشباب وتمكينهم ليكون أصحاب مشروعات، مما يعزز أطر التنمية ويدعم الاقتصاد ويوفر السلع و الخدمات للمواطنين بسعر تنافسي.



وينشر "صدى البلد" تفاصيل ذلك البرنامج وكيفية الاستفادة منه والخاص بتمويل مشروعات "الزراعة، الدواجن، الثروة السمكية، الصناعة، خدمات النقل".



حدد البرنامج فئتين من التمويل للاستفادة ببرنامج "بطل"، أولاهما تمويل يبدأ بـ5000 ولا يتعدي 50 ألف جنيه بفائدة شهرية متناقصة تبلغ 28% وعائد سنوي 15.5%.

وتبلغ فترة السداد من 6 أشهر حتى عامين بما يعادل 24 شهرا.



واشترط البنك للحصول على ذلك التمويل، أن يقدم المقترض صورة من عقد إيجار محدد المدة أو عقد تمليك لمكان تنفيذ المشروع، بحيث يكون مثبوت تاريخيا من الشهر العقاري، بالإضافة لصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب القرض و ضامنه ، وإيصال مرفق حديث "كهرباء، مياه، غاز، تليفون" وينبغي أن يكون باسم المقترض أوصاحب المنشأة.



أما الفئة الثانية من تمويل المشروعات السابقة، فتبدأ بأكثر من 50 ألفا ولا تتجاوز 2.5 مليون جنيه، بفائدة شهرية تبلغ 21 % متناقصة وتعادل 11.66% سنويا، وتبلغ فترة السداد تبد من عام حتى 3 سنوات.



واشترط البنك شروطا إضافية بخلاف الشروط السابقة لتدبير مبلغ التمويل، منها مستخرج رسمي من السجل التجار لا يتجاوز 3 أشهر وصورة من آخر إيصال تأمنيات وصورة من البطاقة الضريبية و الموقف الضريبي بحيث يكون هناك ما يفيد بأنه لا توجد مستحقات على المنشاة.


بجانب برنت تأمينات وخطاب يفيد بسداد الاشتراكات وعدم وجود أي مديونية، وشهادة حديثة من الأحكام التجارية تفيد باحتجاج بعدم الدفع والإفلاس عن آخر 5 سنوات سابقة، وقائمة دخل وميزانية معتمدة .


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