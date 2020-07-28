المدينة الصناعية بالروبيكي تقدم منتجات بأسعار تنافسية للتصدير.. الهيئة الهندسية: الصناعة تحتل 17% من نسبة الناتج المحلي.. إيهاب الفار: افتتاح المناطق الصناعية والاستثمارية الجديدة فى أكتوبر









قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع المنطقة الصناعية في الروبيكي تم تنفيذه على مساحة 430 فدانًا، لافتا إلى أنه تم إنشاء منطقة إدارية على مساحة 32 ألف متر، وهي خاصة بالمجمع الصناعي.













وأوضح اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، في فعاليات افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي، أنه تم إنشاء 7 مصانع غزل ونسيج بالمدينة الصناعية بالروبيكى، بإجمالى مساحة 160 ألف متر مربع بها مصنع الغزل الرفيع ومصنع النسيج المستطيل ومصنع الغزل الغليظ.









وهنأ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه فى تلك الفترة تم الكثير من المشروعات التنموية بمصر.









وقال "الفار"، إن تلك المشروعات التنموية شملت العديد من القطاعات ومنها الطرق والكبارى والإسكان الآثار وترميمها.









وأوضح أن إنشاء المدينة الصناعية بالروبيكي شهد تنسيقًا كاملا ليصبح مجمعًا متكاملا، بدءًا من حلج القطن وحتى إنتاجه.









وأضاف "الفار" أن المدينة تقوم على مساحة 430 فدانًا، وتربط بين مدينة بدر الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، وإنشائه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تم إنهاؤها خلال 3 شهور، والمرحلة الثانية خلال 11 شهرا، والثالثة القادمة ستنفذ خلال 6 أشهر، وتتضمن 4 مصانع.









وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تم تصميم المدينة الصناعية بالروبيكي بشكل يستغل كل المساحات، وتم إنشاء محطة كهرباء جهد متوسط 66 على 22 كيلو فولت امبير بقدرة 2 في 40 ميجا وات، وهي قابلة لعمل توسعات أخرى بها مع الزيادات المستقبلية في المدينة.









وتابع اللواء إيهاب الفار، أن المدينة الصناعية بالروبيكي تضم شبكة جهد متوسط أخرى بإشراك بعض وحدات الهيئة الهندسية بالتنفيذ الذاتي وتم تنفيذ 10% منها بإمكانيات الهيئة الهندسية وهي 20 كيلو مترا من كابلات الجهد المتوسط.









ولفت إلى أنه تم تصميم نظام للتنقية والتهوية بالمصنع من خلال شبكة من الأنفاق تحت سطح المصنع تسحب الهواء المحمل بالغبار فى صالة الإنتاج وشبكة لضخ الهواء النظيف بعد تطهيره.









وأوضح الفار أنه تم تنفيذ 6 محطات ترطيب بها مجموعة كبيرة من المراوح لسحب الهواء من الصالة المحمل الغبار وتنقى الهواء وتضخه بعد ذلك فى المصنع، مشيرًا إلى أن كل مصنع له 2 مخزن للخامات.









وتابع أن مصنع تحضيرات النسيج مساحته 300 متر وبه 2 غلاية قدرة الغلاية الواحدة 5 كيلو طن، بينما مصنع التريكو 6 آلاف متر مربع ويعد مصنع الصباغة والتجهيزات والطباعة مصنعين مدمجين فى واحد ومساحته 26 ألف كيلو متر وأنشانا مبنى كبيرا له.









ولفت إلى أن المدينة الصناعية بالروبيكي، تهدف لـ تقديم منتج يمكن تصديره للخارج بأسعار تنافسية.











وقال اللواء إيهاب الفار، إن إنشاء المدينة الصناعية بالروبيكي شهد تنسيقًا كاملا ليصبح مجمعًا متكاملا، بدءًا من حلج القطن وحتى إنتاجه.









وأوضح أن المجمع الصناعي يحتوي على 2 مبنى إداري للمستثمرين بمساحة 332 مترًا ومبنى العيادات ومطبخ القوى الأساسية ومحطة وقود ومسجد 500 مصلى ونقطة إطفاء واستراحة للسائقين.







