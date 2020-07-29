فائدة غير متوقعة لوضع عصير الفلفل الأحمر على إصبع القدم

بدون جراحة، و

هناك حيل سريعة تساعد على التخلص من

يمكنك المشي حافي القدمين في أي وقت تتاح لك الفرصة فيه. سيساعد ذلك على تقوية عضلات القدم وإعادة عظمة إصبع القدم إلى مكانها الصحيح. كما ستريح قدميك من الأحذية غير المريحة.

اعصري الفلفل وضعيه على الورم ثم ضعى القليل من الفازلين على هذه المنطقة ولفيها بقطعة قماش، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اعصري الفلفل وضعيه على الورم ثم ضعى القليل من الفازلين على هذه المنطقة ولفيها بقطعة قماش، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

الحار له تأثير مضاد للالتهابات كما يعمل على تسخين منطقة الورم جيدا، مما يحسن تدفق الدم، ومن أجل استخدام الفلفل كعلاج ، يجب عليك تقطيعه. ثم اختارى الطريقة التي تعجبك أكثر.

اخلطي الفلفل مع زيت الزيتون بنسبة 1: 2 وضعي الزيت على الورم. دلكى المنطقة المصابة برفق لمدة 15 دقيقة.

اخلطي الفلفل مع زيت الزيتون بنسبة 1: 2 وضعي الزيت على الورم. دلكى المنطقة المصابة برفق لمدة 15 دقيقة.

إذا كنت تشعرين بحرقان؛ قللي كمية الفلفل، وزيديها تدريجيًا إلى النسب الموصى بها.

إذا كنت تشعرين بحرقان؛ قللي كمية الفلفل، وزيديها تدريجيًا إلى النسب الموصى بها.

قف مستقيمًا واضغط أصابع قدمك على الأرض لمدة 10 ثوانٍ دون رفع الكعب. ثم ارفعها واحتفظ بها لمدة 10 ثوانٍ. كررى ذلك حتى 5 مرات.

قف مستقيمًا واضغط أصابع قدمك على الأرض لمدة 10 ثوانٍ دون رفع الكعب. ثم ارفعها واحتفظ بها لمدة 10 ثوانٍ. كررى ذلك حتى 5 مرات.

ستحتاج فقط إلى إجرائها بعناية ، دون التحميل الزائد على الورم.

لن تساعدك التمارين على تقوية عضلات قدمك فحسب ، بل يمكنها أيضًا تخفيف ألم





يمكن أن يساعد الثلج في تقليل الالتهاب والألم . كل ما تحتاجينه هو مجرد مكعبات ثلج وقطعة قماش.





لف الثلج بقطعة قماش وضعه على الورم. لا تضغط بشدة واستمر لمدة 10-20 دقيقة. يمكنك استخدام طريقة العلاج هذه 1-2 مرات في اليوم.