حياة كريمة.. إعادة إعمار ٢٥ منزلا بقرية زعبرة بديرمواس.. صور

من جانبه أوضح محمد سليم، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالقرية .

من جانبه أوضح محمد سليم، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالقرية .

من جانبه أوضح محمد سليم، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالقرية .