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محافظات

حياة كريمة.. إعادة إعمار ٢٥ منزلا بقرية زعبرة بديرمواس.. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:27 م
إعادة إعمار ٢٥ منزلا
إعادة إعمار ٢٥ منزلا بقرية زعبرة بديرمواس
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أيمن رياض
افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 25 منزلًا بقرية زعبرة، بمركز ديرمواس، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتا التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، ومحمد سليم، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

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أكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا الي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيدًا بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

من جانبه أوضح محمد سليم، أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالقرية .

وفى سياق آخر، تابع ، نائب المحافظ، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز ديرمواس، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية، لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث اطمأن نائب المحافظ، على سير العمل بالمركز واجراءات استقبال الطلبات.
حياة كريمة.. إعادة إعمار ٢٥ منزلا بقرية زعبرة بديرمواس.. صور
حياة كريمة.. إعادة إعمار ٢٥ منزلا بقرية زعبرة بديرمواس.. صور
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