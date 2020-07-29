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أخبار البلد

موجز السوشيال.. شوبير يعلن شفاء حمدي فتحي من كورونا.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:27 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 




أعلن الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر شفاء حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي من فيروس كورونا المستجد.






هاجمت الفنانة انجي وجدان متابع سبها عبر حسابها بموقع التواصل تويتر قائلا "‏‎انتي بيض فعلا". 








نشر سعد سمير لاعب النادي الاهلي فيديو له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام داخل حمام السباحة
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