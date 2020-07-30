السفير الروسي: إنشاء أول محطة نووية في مصر.. جماعة الإخوان محظورة منذ 2004.. ونرفض تقسيم ليبيا ونسعى لجعلها دولة موحدة

كشف السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو خلال حواره ببرنامج "رأي عام" عن العديد من الأمور فيما يخص العلاقات المصرية الروسية، ىكما أوضح العديد من النقاط فيما يخص علاقة روسيا بتركيا، ودعم روسيل لقرارات الرئيس السيسي فيما يخص الأزمة الليبية..حيث
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن تركيا وروسيا لديهما تاريخ علاقات كبير، موضحا "حاربنا بعضنا البعض قديمًا، ولكن هذا لا يجب أن ينعكس على الحاضر، فهذا لا يمنعنا من أن نكون شركاء وأصدقاء مقربين".
وفيما يخص قتل السفير الروسي في تركيا، قال أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أننا نتفهم المشكلات التي تمت في الفترة الأخيرة حينما تم قتل السفير الروسي وإسقاط الطائرة، متابعا "نحن دائما ننظر للأمام والمستقبل، ونعمل على وجود نقاط التقاء".
السفير الروسي: جماعة الإخوان محظورة في روسيا منذ 2004 ولا نهدف لإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا.
السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.
ندعم قرارات مصر بشأن ليبيا.. السفير الروسي: نتواصل باستمرار مع الخارجية المصرية
السفير الروسي بالقاهرة: الجماعات الإرهابية في ليبيا تشكل خطرا على الجميع.
السفير الروسي: جماعة الإخوان محظورة في روسيا منذ 2004 ولا نهدف لإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا.
أوضح خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن هناك اتفاق لوجود قاعدة عسكرية بحرية روسية في الأراضي السورية، حيث لدينا اتفاقيات دولية معلنة بين الجهات الرسيمة فيما يخص هذا الأمر.
وشدد على أن حاليا لا يوجد أي مخططات أو حديث فيما يخص إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في ليبيا، وذلك نتيجة تقسيم ليبيا، متابعا: عندما يتم توحيد ليبيا، وقتها سيختار الليبين أنفسهم مع من سيتعاونون.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن روسيا دائما تقف إلى جانب ما تعلنه السيادة الليبية، كما أن روسيا تسعى إلى وحدة أراضي ليبيا تحت قيادة حكومة وجيش موحدة.
وأضاف السفير الروسي لدى القاهرة، في حواره التلفزيوني ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا تتناقش مع الأطراف التركية لتجنب تقسيم الأراضي الليبية، متابعا "ليبيا يجب أن تكون دولة مستقلة بدون أي تدخل خارجي".
السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا لا تستطيع أن تحرم تركيا من إجراء أي خطوات في المنطقة العربية، متابعا: تركيا لديها مصالح في المنطقة..كما أننا لا نستطيع أن نجبر دولة على اتخاذ قرار ما، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا وتحركاتها في الأراضي الليبية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا دائما ما تعبر عن قلقها فيما يخص ما تفعله تركيا، مشددا على أنهم دائما ما يعبرون عن قلقهم للأطراف التركية ويقومون بالتشاور معهم فيما يقومون به.
ندعم قرارات مصر بشأن ليبيا.. السفير الروسي: نتواصل باستمرار مع الخارجية المصرية
أكد خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، على أن روسيا تعمل على إجراء حوار بناء مع كل الأطراف التي لها علاقة بالشأن الليبي، وأيضا مع الأطراف الليبية، متابعا: دائما ما يزور ممثلي بنغازي وطرابلس روسيا.
وواصل قائلا: من فترة ليست بعيدة كان رئيس مجلس النواب الليبي متواجد في روسيا، وقبل ذلك كان يتواجد رئيس حكومة الوفاق بموسكو أيضا، مشددا على أن روسيا تحاول أن تدعم طرفي النزاع الليبي من أجل الوصول إلى حل سياسي لتسوية الأمور.
السفير الروسي بالقاهرة: الجماعات الإرهابية في ليبيا تشكل خطرا على الجميع.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا تتعامل بشكل مقرب مع مصر فيما يخص حل الأزمة الليبية، متابعا: أن الوضع في ليبيا بدأ يتدهور منذ عام 2011، وحتى قبل عام 2011 كان هناك بادرات تشير إلى حدوث تصدعات في ليبيا، وذلك منذ التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أنه نتيجة لهذه التدخلات حدث غياب وهدم الدولة الليبية، معقبا: روسيا تتفهم جيدا قلق مصر فيما يخص أمنها القومي، كما أننا نعلم جيدا أن ليبيا يتواجد بها العديد من الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا على مصر والعديد من الدول بما فيها روسيا.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن مصر وروسيا لديهم خطة وعلاقات ثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، متابعا: روسيا تقوم حاليا بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا بتقوم بتنفيذ مشروع إنشائي لأول مدينة صناعية بجانب قناة السويس، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الروسية التي تعمل تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر.