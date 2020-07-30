السفير الروسي: إنشاء أول محطة نووية في مصر.. جماعة الإخوان محظورة منذ 2004.. ونرفض تقسيم ليبيا ونسعى لجعلها دولة موحدة

وفيما يخص قتل السفير الروسي في تركيا، قال أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أننا نتفهم المشكلات التي تمت في الفترة الأخيرة حينما تم قتل السفير الروسي وإسقاط الطائرة، متابعا "نحن دائما ننظر للأمام والمستقبل، ونعمل على وجود نقاط التقاء".

السفير الروسي: جماعة الإخوان محظورة في روسيا منذ 2004 ولا نهدف لإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا.

أوضح خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن هناك اتفاق لوجود قاعدة عسكرية بحرية روسية في الأراضي السورية، حيث لدينا اتفاقيات دولية معلنة بين الجهات الرسيمة فيما يخص هذا الأمر.





وشدد على أن حاليا لا يوجد أي مخططات أو حديث فيما يخص إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في ليبيا، وذلك نتيجة تقسيم ليبيا، متابعا: عندما يتم توحيد ليبيا، وقتها سيختار الليبين أنفسهم مع من سيتعاونون.

السفير الروسي: نرفض تقسيم ليبيا ونسعى لجعلها دولة موحدة .

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن روسيا دائما تقف إلى جانب ما تعلنه السيادة الليبية، كما أن روسيا تسعى إلى وحدة أراضي ليبيا تحت قيادة حكومة وجيش موحدة.



