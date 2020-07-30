استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى وموعد نتيجة الثانوية العامة.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

استحوذت أخبار الشأن المحلي على عناوين الصفحات الأولى لصحف القاهرة، الصادرة اليوم الخميس، وجاء في مقدمتها الاستعدادات المكثفة بمختلف المحافظات لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وموعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، واستعراض التقديرات الأولية للأداء المالي للعام 2019 – 2020.



وتحت عنوان "استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال عيد الاضحى .. وتشديد الرقابة على الأسواق"، أبرزت صحيفة "الأهرام" استعدادات مختلف المحافظات لاستقبال عيد الاضحى المبارك.



وذكرت "الأهرام" أن جميع المحافظات استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية لتلقي أي شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات ، والتأكد ايضا من جاهزية جميع القطارات والمرافق الخدمية للعمل طوال ايام العيد.



وأضافت الصحيفة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى جميع القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادا لاجازة العيد وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والاضاحى فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة لرفع العبء عن كاهل المواطنين .





أما صحيفة "الجمهورية" فعنونت "الداخلية: تأمين احتفالات عيد الاضحى المبارك"، وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية أعلنت أمس أن أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بدأت فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة اشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الاضحى المبارك .



وأضافت الصحيفة أن الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر الأكوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكليف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الاغاثة لمواجهة الأعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.



وذكرت الوزارة انها اعدت خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن ان تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.



وتحت عنوان "10 آلاف حاج يقفون اليوم بعرفات ... رمي الجمرات بحصى معقمة وعلى مجموعات"، ذكرت "الأهرام" أن 10 آلاف حاج لبيت الله الحرام يقفون اليوم في مشعر عرفة لاداء فريضة الحج الكبرى للمرة الأولى تقرر ان تكون هناك مسافة بين كل حاج وآخر لا تقل عن مترين لتحقيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بينهم للحد من اى اصابات بفيروس كورونا.



وأضافت "الأهرام" أن الحجاج، الذين ينتمون لـ 160 دولة ويقيمون بالمملكة العربية السعودية، سيؤدون صلاة الظهر بمسجد نمرة ويستمعون لخطبة ركن الحج الأعظم من فضيلة الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية.





وحول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، سلطت الأهرام الضوء على تصريحات دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وتحت عنوان "حجازى: نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء او الاربعاء"، نقلت الأهرام عن حجازي، قوله إنه بعد تحديد الحكومة إجازة عيد الأضحى من الخميس حتى الاثنين فإن الكنترولات ستحصل على إجازة خلال تلك الفترة وستعود العمل الثلاثاء المقبل ومن المقرر ان يكون اعلان النتيجة مساء الثلاثاء أو بحد اقصى الأربعاء.



وأشار حجازي إلى أنه عقب العودة من اجازة عيد الاضحى ستكون هناك بعض الأعمال فى النتيجة يتم استكمالها، وعلى رأسها تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية وسيقوم كل كنترول بتجميع النتيجة لديه ثم يتم تجميعها مرة اخرى على مستوى الجمهورية وتوضع على " سى دى " ثم يتم إعداد مجمع تكرارى للمجاميع وإرسالها الى مكتب التنسيق بالجامعات.



وقال حجازى إن الوزارة لا تسعى إلى التسريع في إجراءات النتيجة حرصا على حقوق الطلاب وعدم حدوث أى أخطاء.



وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان رئيس الوزراء: إجراءات احترازية مشددة لاستمرار انخفاض مصابي كورونا"، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله، أثناء مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه تقرر الاستمرار فى إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات العامة وأنه لو وجدت الحكومة ارتفاع معدل الإصابات ستكون هناك إجراءات مشددة مرة آخرى، مطالبًا المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الكمامات.





وأثناء المؤتمر، أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن زيادة أسعار ركوب القطارات الجديدة وعددها 38 قطار اعتبارا من اليوم حيث تبلغ أسعار تذاكر الدرجة الأولى المكيف 125 جنيها بزيادة 25 جنيها، والثانية مكيف 100 جنيه بزيادة 30 جنيها.



ونقلت "الأخبار" عن الوزير قوله، إن هذه الزيادة تغطي 70 % فى حالة زيادة أسعار القطارات الجديدة التي ستدخل الخدمة تباعا وتبلغ 900 قطار حيث تستورد مصر كل شهر 33 قطارا جديدا، مؤكدًا أن الدولة تنفق 142 مليار جنيه فى تطوير الجرارات وعربات السكة الحديد ان السكة الحديد تنقل حاليا 900 الف راكب وهناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها، مشيرًا إلى أن المستهدف ان تعود السكة الحديد لنقل مليون راكب.



وأبرزت صحيفة "الجمهورية" عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية للتقديرات الاولية للأداء المالي للعام 2019 – 2020، وتحت عنوان "انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلي .. وتحقيق فائض اول 1.8%"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضًا عن أبرز مؤشرات الأداء المالي لهذا العام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان تنخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8 % فى 2019/2020 مقارنة بنحو 6% فى تقديرا الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.



ونقلت الصحيفة عن معيط قوله إن مصر تعد من الدول التي تحقق معدل حقيقي موجب خلال عام 2020، كما ان معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، موضحًا أن الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019 / 2020، تشير الى ان انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنسبة بلغت 8.2 % من الناتج المحلى فى العام السابق، رغم جائحة فيروس كورونا وهو ما يرجع الى نجاح الحكومة في احتواء تأثير جائحة فيروس كورونا.



وفي جريدة الأخبار وتحت عنوان "12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز" أبرزت الصحيفة تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول المعدنية بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية.



وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى إنهاء 12 اتفاقية بحث استكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر حيث وافق البرلمان مؤخرا على الاتفاقيات وجار الإعداد للتوقيع النهائي مع الشركات الاجنبية الفائزة بالمناطق.