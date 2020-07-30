عبير موسى: نسعى لسحب الثقة من الغنوشي خلال جلسة البرلمان التونسي اليوم

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر في تونس، عبير موسي، أن جلسة البرلمان، اليوم الخميس، ستنتهي بسحب الثقة من الغنوشي إذا تم اعتماد تعهدات والتزامات النواب.





وانطلقت جلسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.



ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسي، أشارت موسى إلى أن التصويت السري سيحرر نواب الشعب ويخلصهم من الاحراج باعتبار وجود نواب مقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان لكن محرجين من الإعلان عن ذلك .





وأضافت موسي في تصريح إعلامي أمام مقر البرلمان بأن حزبها يسعي لإبعاد الغنوشي من البرلمان نظرا لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي ولن يكون حجر عثرة أمام من تختاره القوى المدنية لخلافة الغنوشي.





وفيما يتعلق بالاتهام الذي وجهه رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري للنواب الساعين الي سحب الثقة من الغنوشي بتلقي أموال من الخارج، قالت موسي إن الشعب التونسي لا تنطلي عليه هذه الاشاعات مستغربة عدم تحرك النيابة العمومية للتحقيق في هذه الاتهامات.





وفي وقت سابق، أكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان التونسي عبير موسى أن تكتل الأحزاب البرلمانية الساعية لسحب الثقة من الغنوشي نجح في تأمين 109 أصوات لازمة لتمرير سحب الثقة.



