أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s.. وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

تعتزم شركة فيفو vivo، قريبا الإعلان عن أحدث هواتفها الذكية بتقنية سيكات الجيل الخامس 5G، والذي سينطلق تحت اسم vivo S7 5G، والذي يقال أنه أنحف هاتف 5G .