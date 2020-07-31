AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s.. وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أطلقت شركة سامسونج، أحدث هواتفها الذكية ضمن السلسلة الشهيرة Galaxy M، ويأتي الجهاز الجديد المسمى Galaxy M31s، خلفا لهاتف Galaxy M31 الذي أعلن عنه في شهر فبراير الماضي.


أعلنت شركة تيك توك TikTok، عن أنها تتخذ تدابير جديدة لمنح الأشخاص من خارج شركتها حق الوصول إلى الخوارزميات التي تستخدمها لفرز ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين.


أطلقت شركة وان بلس OnePlus، خلال الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها للفئة المتوسطة ويسمى OnePlus Nord، والذي يأتي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 765G، وتستعد الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا يحمل اسم Billie.


مع الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف الذكية الرائدة مؤخرا، بدأت سامسونج في إنتاج سلسلة أجهزة متوسطة الفئة بمواصفات قوية، تنافس الشركات الأخرى المنتجة لهواتف أندرويد في متناول يد المستخدمين، حيث استطاعت سامسونج الكورية إطلاق فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة بإمكانات متقدمة والتي يرغب المستهلكين في امتلاك هواتف بأسعار منخفضة وأداء متميز.


بالرغم من الحظر الأمريكي المفروض عليه، استطاعت شركة هواوي الصينية، تخطي شركة سامسونج لتصبح بذلك أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2020.


تعتزم شركة فيفو vivo، قريبا الإعلان عن أحدث هواتفها الذكية بتقنية سيكات الجيل الخامس 5G، والذي سينطلق تحت اسم vivo S7 5G، والذي يقال أنه أنحف هاتف 5G .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. جوجل تخفي خلفية الصور في تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو.. وأفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2020

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ريلمي تطلق هاتف Realme C11 رسميا .. وتسريبات جديدة لهاتف OnePlus Nord

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تصدر هاتف OnePlus Nord خلال أيام.. وشاهد صورة لأحدث هاتف هواوي غامض

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10.. وفيسبوك ستوقف الإعلانات السياسية على منصتها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة.. وأفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق لينكد إن للتوظيف يسرح 1000 موظف.. ووان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord رسميا

ترشيحاتنا

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

عرض فستان ديانا الشهير ترويجا لإعادة افتتاح قصرها للجمهور

شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم

بعد تشريح جثمانها .. مفاجأة في الساعات الأخيرة بحياة نايا ريفيرا

العيد فرحة.. طقوس وعادات أسوانية خاصة فى الاحتفال بعيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور