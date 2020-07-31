أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s.. وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أطلقت شركة سامسونج، أحدث هواتفها الذكية ضمن السلسلة الشهيرة Galaxy M، ويأتي الجهاز الجديد المسمى Galaxy M31s، خلفا لهاتف Galaxy M31 الذي أعلن عنه في شهر فبراير الماضي.
أعلنت شركة تيك توك TikTok، عن أنها تتخذ تدابير جديدة لمنح الأشخاص من خارج شركتها حق الوصول إلى الخوارزميات التي تستخدمها لفرز ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين.
أطلقت شركة وان بلس OnePlus، خلال الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها للفئة المتوسطة ويسمى OnePlus Nord، والذي يأتي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 765G، وتستعد الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا يحمل اسم Billie.
مع الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف الذكية الرائدة مؤخرا، بدأت سامسونج في إنتاج سلسلة أجهزة متوسطة الفئة بمواصفات قوية، تنافس الشركات الأخرى المنتجة لهواتف أندرويد في متناول يد المستخدمين، حيث استطاعت سامسونج الكورية إطلاق فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة بإمكانات متقدمة والتي يرغب المستهلكين في امتلاك هواتف بأسعار منخفضة وأداء متميز.
بالرغم من الحظر الأمريكي المفروض عليه، استطاعت شركة هواوي الصينية، تخطي شركة سامسونج لتصبح بذلك أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2020.
تعتزم شركة فيفو vivo، قريبا الإعلان عن أحدث هواتفها الذكية بتقنية سيكات الجيل الخامس 5G، والذي سينطلق تحت اسم vivo S7 5G، والذي يقال أنه أنحف هاتف 5G .