ضبط 171 بطاقة تموينية داخل مخبر بـ الأقصر

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر عن ضبط ١٧١ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز لتجميعها بالمخالف للقانون.





وقال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أن رغم التحذيرات المتكررة من مديرية التموين بالأقصر للمواطنين ومناشدتهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز للحصول على الدقيق بدلا من الخبز موضحة أنه تم ضبط عدد منها بمركز إسنا.





وأوضح أن المديرية لن تتهاون في ضبط أي بطاقات مجمعة لدى المخابز تمهيدا لإلغائها مشيرا بان إدارة إسنا ضبطت 171 بطاقة تموينية لدى عدد من المخابز.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.



