أخبار الحوادث.. هشام خلص على أمه ورمى أخوه من الرابع.. وزوجة تطلب الطلاق: اتهمني في أخلاقي

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









أصيب مساء اليوم الجمعة 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، فيما جري القبض علي 3 أشقاء طرف ثان، خلال مشاجرة نشبت بينهم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، بسبب معاكسة فتاة كانت تسير بالشارع.









شهد الطريق الفرعي شركة النصر - المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع شخصين وإصابه اخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا الي مستشفي المحله العام .









تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.









كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءات تأمين محطات القطارات ومترو الأنفاق بالتزامن مع احتفالات المواطنين بـ عيد الاضحى المبارك.









كانت عقارب الساعة تشير الى الحادية عشرة صباحا الجميع يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحى ووسط كل ذلك فوجئ أهالى شارع عجيبة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بالصراخ والعويل داخل أحد المنازل.









وقع هبوط أرضي مفاجئ مساء اليوم الجمعة بشارع بورسعيد " السكة الجديدة " بمنطقة المجذوب حي غرب مدينة أسيوط.









لم تتوقع أسماء أن تتحول حياتها إلى جحيم على يد الشخص الذي اختارته لتكمل حياتها معه، وتحدت الجميع من أجل إتمام تلك الزيجة، بعدما رفض أهلها هذا الزواج ولكنها أصرت عليه.. وتمر الأيام والليالي ويتحول الزوج إلى شخص غريب لا تعرفه حتى وصل به الأمر إلى اتهامها في أخلاقها وأنهم أسرة منحلة بعدما طلقت شقيقتها من زوجها، لتلجأ إلى محكمة الأسرة بـ قصر النيل طالبة الخلع.









أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 770 نزيلا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 بعد عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.









تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (صاحب قاعة أفراح– مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) لإقامته "عقد قران" مخالفًا قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.