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رياضة

نمبر 1 في مصر.. طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لـ 10 سنوات مقبلة

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مشيدًا به وبقدراته الفنية وطموحة خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "حراسة مرمى الأهلي دائما أكثر من 90% أو 99% يكونوا هم حراس منتخب مصر، وهذا شاهدنه كثيرًا من قبل، والفترة الاستثنائية الوحيدة هي عندما كان نادر السيد من الزمالك حارسًا للفراعنة".

وأكمل: "محمد الشناوي يسير بشكل جيد جدًا مع الأهلي، وأصبح رقم واحد في مصر، والأهلي فارق عن منافسيه، والشناوي له بصمة كبيرة في المباريات".

وأردف: "الشناوي طموحه أن يكون حارس مرمى مصر والأهلي لفترة تصل إلى 10 سنوات، وهو يمتلك الموهبة ويركز بشدة مع الفريق الأحمر وتمديد عقده شيء جيد".

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وتابع: "الشناوي بداخله يقين أن الأهلي لن يتأخر إذا تلقى اللاعب عرضًا احترافيًا بليق باسمه واسم القلعة الحمراء، وهناك عدة أمثلة على هذا الأمر".

واختتم: "هو لديه طموح بالمشاركة في نسخة كأس العالم المقبلة مع منتخب مصر والفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأتمنى لـ علي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير كل التوفيق".
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