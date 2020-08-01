نمبر 1 في مصر.. طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لـ 10 سنوات مقبلة

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مشيدًا به وبقدراته الفنية وطموحة خلال الفترة المقبلة.





وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "حراسة مرمى الأهلي دائما أكثر من 90% أو 99% يكونوا هم حراس منتخب مصر، وهذا شاهدنه كثيرًا من قبل، والفترة الاستثنائية الوحيدة هي عندما كان نادر السيد من الزمالك حارسًا للفراعنة".





وأكمل: "محمد الشناوي يسير بشكل جيد جدًا مع الأهلي، وأصبح رقم واحد في مصر، والأهلي فارق عن منافسيه، والشناوي له بصمة كبيرة في المباريات".



