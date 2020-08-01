أخبار الرياضة.. سان جيرمان يتوج بالثلاثية.. 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. ميدو سعيد بتجديد الفيفا للجنة الخماسية

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لأربعة أشهر مقبلين.

قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تسرع في إنهاء تجربته الاحترافية بعد عام من انتقاله لسبورتنج لشبونة مؤكدا أنه كان عليه أن يتحلى بالصبر.









كشف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ظل لمدة عام لا يلعب كرة القدم من أجل إسقاط نفسه من قائمة نادي السكة الحديد من أجل الانضمام إلى الفريق الأحمر.

نمبر 1 في مصر.. طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لـ 10 سنوات مقبلة

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مشيدًا به وبقدراته الفنية وطموحة خلال الفترة المقبلة.

تقارير: عين زيدان الثاقبة وجدت مدافع مخضرم فى موناكو



عين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الثاقبة، عثرت على مدافع فرنسي فذ جديد بعد سنوات من اكتشاف الفرنسي الدولي المخضرم رافاييل فاران مدافع النادي الملكي .



