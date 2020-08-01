AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. سان جيرمان يتوج بالثلاثية.. 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. ميدو سعيد بتجديد الفيفا للجنة الخماسية

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:01 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
Advertisements
محمد رشاد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم  السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

باريس سان جيرمان يتوج بـ كأس الرابطة على حساب ليون بركلات الترجيح


توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوليمبيك ليون بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي سلبيا.


قال الإعلامي أحمد سعيد إن إدارة قناة الزمالك اتخذت فرمانا قاسيا بواسطة شركة إعلام المصريين تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.


أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لأربعة أشهر مقبلين.


قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تسرع في إنهاء تجربته الاحترافية بعد عام من انتقاله لسبورتنج لشبونة مؤكدا أنه كان عليه أن يتحلى بالصبر.


كشف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ظل لمدة عام لا يلعب كرة القدم من أجل إسقاط نفسه من قائمة نادي السكة الحديد من أجل الانضمام إلى الفريق الأحمر.


قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مشيدًا به وبقدراته الفنية وطموحة خلال الفترة المقبلة.


عين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الثاقبة، عثرت على مدافع فرنسي فذ جديد بعد سنوات من اكتشاف الفرنسي الدولي المخضرم رافاييل فاران مدافع النادي الملكي .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي.. الكاف يشيد بـ محمد الشناوي.. كواليس اجتماع فايلر مع عبد الحفيظ

رامي ربيعة: لا أحب اللاعب الموظف.. وتسرعت في إنهاء احترافي الأوروبي

ترشيحاتنا

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

نرمين الفقي تهنئ متابعيها بعيد الأضحي المبارك

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

أخبار الرياضة.. سان جيرمان يتوج بالثلاثية.. 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. ميدو سعيد بتجديد الفيفا للجنة الخماسية

أخطاء رمي الجمرات في الحج.. 5 أفعال غير صحيحة عند بعض الحجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها