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رياضة

تحت إشراف الفيفا.. انطلاق معسكر الحكام الواعدين أونلاين غدا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
ينطلق غدا، الأحد، معسكر الحكام الواعدين على أن يستمر حتى يوم ٦ أغسطس الجاري.


ومن المقرر أن ينطلق معسكر الحكام الواعدين أون لاين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على أن يشمل جميع حكام الجمهورية الواعدين.


كان وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، قال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن معسكرا مخصصا لحكام الـ var سوف يشارك فيه ٤٤ حكما، منهم ١٩ حكما للساحة قبل عودة الدورى الممتاز.


وأضاف أنه سوف يتم طرح الأمر وإقامة معسكر متخصص لحكام تقنية الفيديو فى جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للحصول على الموافقة، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.


وتابع: "اخترت أعضاء اللجنة الفنية والتشكيل المعاون، ومن المنتظر عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لحسم الملف والإعلان عن جميع الأعضاء".


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧أاغسطس الجارى، وذلك لانشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.
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