أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.58 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.58 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراءو22.59 جنيه للبيع.