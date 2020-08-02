أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.58 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراءو22.59 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.