استغلال ثقلها الدبلوماسي .. الجزائر تطلب من الصين التدخل لحل الأزمة الليبية

وجهت الجزائر رسالة إلى الصين بشأن تطورات الأزمة الليبية.





وبحسب "قناة ليبيا"، دعت الجزائر الصين للعب دور بناء من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، كما أعربت عن قلقها الشديد من تطورات الأوضاع هناك.





وأضافت أن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي، بكين بأن تستخدم ثقلها الدبلوماسي للدفع من أجل الاتجاه إلى المسار السلمي.





وأكد وزير الخارجية الصيني، موقف بكين الثابت والمتمثل بالالتزام بالتسوية السياسية ورفض الحلول العسكرية.





من جانبه، أكد القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، مواجهة قواته للمرتزقة والطامعين في ليبيا بكل حزم وقوة، مشيرًا إلى إن تركيا تواصل إرسال المخربين إلى بلاده، وقال إنهم لن يقبلوا بالخضوع لاستعمار تركي جديد.





وأضاف " الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر".



