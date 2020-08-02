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تعليم

التعليم العالي: تسجيل أول منتج صيدلاني باسم المركز القومي للبحوث

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:24 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل أول مستحضر صيدلاني باسم المركز القومي للبحوث ويحمل اسم (Donaderm Antiaging Cream) وهو كريم يحتوى على العديد من المركبات المضادة للأكسدة ويحافظ على صحة الجلد والمناطق المحيطة بالعين ويقوي المناعة كما يستخدم ككريم لليد والرقبة مساءً.

  ويعتمد على المركبات الفعالة المستخلصة من الطحالب الخضراء المنتجة في المفاعل الضوئي الحيوي الموجود فقط بالمركز القومي للبحوث، والتي تمتاز بأنها خالية تمامًا من الملوثات وإحتوائها على مركبات فعالة طبيعية هي مجموعة "البياكاروتين" ذات التأثير الفعال في إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة.

وقام المركز القومي للبحوث بإجراء الدراسات العلمية عليه خلال العام السابق للتعرف على المركبات الحيوية به ودراسة تأثيرها على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة والهالات السوداء حول العين، 

ومن المقرر أن يتم طرح الكريم فى الأسواق بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مصر في عبوات 40، 50، 60، 100، 150 جم تحت اسم Donaderm Antiaging Cream.

الجدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث يقوم الآن بستجيل ثلاث منتجات صيدلانية كأحد مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا؛ لاستخدامها كإضافات غذائية وكمصدر لفيتامين (أ) وأنواع أخرى من الكريمات لعلاج الجلد والبشرة والحماية من أشعة الشمس، كما أنها غنية بمركبات مضادات الأكسدة وتحافظ على صحة الجلد والعين والرقبة وتقوي المناعة. 

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