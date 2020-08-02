معجزة ليفربول وريمونتادا ريال مدريد وتألق بايرن ميونخ.. حصاد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا





لكن جميع الدوريات الخمس الكبرى حسمت رسميا، حيث توج بطلا للدوري الإنجليزي وريال مدريد بطلا للدوري الإسباني ويوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي وبايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني.





ويستعرض " صدى البلد" حصاد الدوريات الخمس الكبرى" هذا الموسم:





1- معجزة ليفربول





استطاع ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح أن يفك العقدة أخيرا ويتوج ببطولة بلقب الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما.





نجح ليفربول هذا الموسم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ليصبح أسرع فريق يحقق اللقب في تاريخ المسابقة.









أنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 99 نقطة بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





2- ريمونتادا ريال مدريد:





استطاع ريال مدريد أن يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة عقب استئناف الليجا بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ريال مدريد كان يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل استئناف الليجا بـ 56 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 58 نقطة، ولكن مع استئناف المسابقة حقق ريال مدريد 01 انتصارات متتالية بالإضافة إلى التعادل 2 - 2 معى ليجانيس الجولة الأخيرة، في الوقت الذي أهدر فيه برشلونة العديد من النقاط.





حسم ريال مدريد الدوري الإسباني لصالحه قبل جولة من انتهاء المسابقة، وةوأنهى الليجا برصيد 87 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.





3- يوفنتوس بطلا كالعادة:





لا جديد يذكر في إيطاليا، حسم فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي التاسعة على التوالي، قبل جولتين من انتهاء الموسم.





وعلى الرغم من تعثر يوفنتوس كثيرا هذا الموسم، وخسارة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو وكأس إيطاليا أمام نابولي، إلا أن الفريق توج بلقبه المفضل.





يوفنتوس أنهى الموسم في الصدارة بـ 83 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.





4- الكورونا تتوج باريس سان جيرمان بطلا:





توجت رابطة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بطلا لمسابقة الدوري، بعد إنهاء الموسم في فرنسا، بسبب تفشي فيروس المستجد.





باريس سان جيرمان حصل على اللقب باعتباره متصدرا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، على الرغم من تبقي 11 جولة في المسابقة.





5- بايرن ميونخ يتألق تحت قيادة فليك:





يقدم بايرن ميونخ موسما مميزا للغاية تحت قيادة مدربه هانز فليك، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني قبل جولتين من انتهاء المسابقة.





بايرن ميونخ أنهى الموسم متصدرا جدول ترتيب بـ 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





ونجح فليك إعادة هيبة بايرن ميونخ مجددا بعد معاناة الفريق من تراجع كبيرة في مستواه خلال فترة تولي كوفيتش.