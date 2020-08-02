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حوادث

حبس المتهم بقتل والدته وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع بالقليوبية.. التحقيقات: خلافات مالية وراء الحادث

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:42 م
سجن
سجن
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل والدته أول أيام عيد الأضحى وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع بشقتهم بشارع عجيبة ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات.




كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الأم المجنى عليها ، كما سمحت النيابة لشقيق المتهم بالخروج من النيابة لدفن المجني عليها مع العرض باكر على النيابة لاستكمال التحقيق معه وسماع أقواله.


وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم قضى 10 سنوات يعمل في دولة الإمارات وبحوزته جواز سفر إماراتي وطلبت النيابة تحريات مباحث قسم ثان بنها حول الواقعة. 


واصطحب فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة بقسم ثان بنها  "ه  م ع" حيث مثل المتهم جريمته وأكد أن خلافات مالية حدثت بينه وبين والدته وشقيقه فقام بطعن والدته في بادئ الأمر ثم قام بإلقاء شقيقه من الشباك لتدخله للدفاع عن الأم إلا أنه لم يصاب بأي إصابات لتشبسه بتنده لأحد المحلات أسفل العقار.


كان العميد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة في إحدى الشقق بشارع عجيبة دائرة القسم ووجود جثة تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث.


وتبين من الفحص وجود جثة لربة منزل تدعى "ج ف" وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ه. م. ع" أصيب بحالة هياج نتيجة مشاجرة مع شقيقه ويدعى "ع. م. ع" فقام الأول بطعن والدته عدة طعنات بسكين المطبخ وعندما تدخل شقيقه للدفاع عنها قام بإلقائه من شباك الشقة من الطابق الرابع إلا أنه أمسك بتنده لأحد المحلات أنقذته من السقوط أرضا وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
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