مايكروسوفت تقرر إنهاء دعم Cortana على هواتف آيفون وأندرويد.. لهذا السبب

قررت شركة مايكروسوفت Microsoft إنهاء دعم مساعدها الصوتى Cortana كورتانا على هواتف أندرويد وأجهزة iOS من آبل، وذلك بداية من شهر يناير العام القادم 2021 .





وبحسب موقع 9to5google فإن السبب وراء حرمان هواتف أنظمة أندرويد و iOS من المساعد الصوتى Cortana ، أن الشركة ستتيحه على أنظمة الويندوز الخاصة بها فقط سواء كانت الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز.









وتقوم شركة مايكروسوفت في الوقت الحالى في التركيز على منتجاتها فقط، ومنح عملائها أفضل جوانب الابتكار، حيث أنها تقوم بتجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج Microsoft 365 ، وغيرها من البرامج الأخرى.





ويمكن للمستخدمين أن يقوموا بتشغيل المساعد الصوتى Cortana كورتانا على أنظمة شركة مايكروسوفت وبرامجها مثل تطبيق البريد الإلكترونى Outlook و كذلك تطبيق مكالمات الفيديو Teams Microsoft و ويندوز 10 من خلال Cortana Windows 10 .





وكانت الشركة قد وقفت بالفعل خدمة المساعد الصوتى Cortana كورتانا على هواتف أندرويد وآيفون منذ 31 يناير الماضى في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إلا انه ستقوم بإيقافه بداية من يناير العام القادم في الولايات المتحدة وباقى الدول.



