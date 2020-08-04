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مرأة

القاتل الصامت.. تعرف على أول أعراض مرض السكر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:02 ص
القاتل الصامت تعرف
القاتل الصامت تعرف عن اولي أعراض السكر
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة إصابة الكثير من الأشخاص بمرض السكر، ويعد أول أسباب الإصابة بهذا المرض؛ هو الوراثة، إلى جانب الإكثار من تناول السكر.

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ووفقا لما نشره موقع mediacl news today، فإن السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث؛ عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

وكشف الموقع عن أعراض مرض السكر، وهي:

- كثرة التبول في أوقات متقاربة
- الشعور بالجوع الشديد
- زيادة العطش وشرب المياه باستمرار
- فقدان الوزن غير المبرر
- التعب والإرهاق الشديد بالأخص عند بذل اى مجهود حتى لو بسيط
- ظهور القرح بطيئة الشفاء والالتهابات المتكررة  كالالتهابات الجلدية

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