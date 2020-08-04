ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: لم أهرب من الأهلي.. وأرحب بارتداء قميص الزمالك





وكان ريتشارد باشا لعب في صفوف ناشئي الأهلي موسمي 2014 - 2015 و 2015 - 2016، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للعب في فريق أودينيزي.





وقال ريتشارد باشا في تصريحات لـ " صدى البلد":"بدايتي مع كرة القدم بدأت في سن الأربع سنوات، لعبت في أكاديمية ميلان لفترة طويلة، ثم انتقلت إلى يوفنتوس وقضيت معه أكثر من موسم، ثم انتقلت للعيش في مصر ولعبت في نادي شرم الشيخ، بعدها كانت هناك اختبارات للنادي الأهلي في جنوب سيناء شاركت في هذه الاختبارات وتم قبولي للعب في النادي الأهلي":.





وأشار:" تلقيت خلال موسمي الثاني مع النادي الأهلي عرضا من نادي أودينيزي الإيطالي لثاء فترة لمعايشة لمدة 10 أيام، وبالفعل سافرت إلى إيطاليا، ثم عدت لاستكمال الموسم مع الأهلي".





وواصل:"عقب نهاية الموسم سافرت مع والدي إلى إيطاليا، ولكن والدي تعرض لظروف صحية، ولم نستطع العودة إلى مصر، فبدلا من البقاء في المنزل، ذهبنا للتدريب مع فريق أ|ودينيزي حتى نحافظ على مستوانا لحين العودة إلى مصر والمشاركة مع الأهلي"

وأكد:" لكن الظروف لم تسمح للعودة إلى مصر، ووقعت بعدها أنا وشقيقي صلاح الذي كان يلعب في ناشيئن الأهلي مواليد 2003 لنادي أودينيزي 2017".

وتابع:"لم أهرب من الأهلي، ولكن الظروف هي من أجبرتني على البقاء في إيطالي وأرحب بإرتداء قميص الزمالك".





واختتم:" العودة إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة أمر وارد، أنا أهلاوي، لكن ليس لدي أي مشكلة في ارتداء قميص الزمالك، أنا لاعب محترف".

أكد ريتشارد باشا ناشئ فريق أودينيزي الإيطالي أن رحيله عن النادي الأهلي، جاء بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها والداه.