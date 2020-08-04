لهذه الأسباب.. دار الإفتاء: لا تحزن إذا كذبك الناس

أوصت دار الإفتاء المصرية بعدم الحزن إذا كذب الناس شخصا ما، وذلك في ظل تأملات قرآنية في كتاب الله - تعالى-. وقالت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك": " لا تحزن
إذا كذبك الناس، فبعض البشر ينكر ما لم يدركه عقله، أو يعجز عن فهمه".
واستشهدت دار الإفتاء بقوله - تعالى-:﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [سورة يونس: الآية 39]. وفي وقت سابق، نصحت دار الإفتاء المصرية ، بالمداومة على دعاء الله- عز وجل- والإكثار من استغفاره؛ لما في ذلك من فضل عظيم وفوائد جمة تعود على صاحبها.
وأوضحت دار الإفتاء ، أن من يداوم على هذين الأمرين ولا يغفل عنهما؛ يتقرب بذلك إلى الحق - تبارك وتعالى- وتكون دعواه أقرب للإجابة.
فوائد ذكر الله:
1- رضاء المولى -عز وجل-.
2-محبة الله - تعالى- للعبد.
3- مغفرة الذنوب والسيئات.
4- كسب الأجر والثواب الجزيل.
4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر.
5- حياة للقلب وطمأنينة.
6- انشراح الصدر.
7- نور في الوجه.
8- قوة في الجسم.
9- البراءة من النفاق.
10- الحفظ من كل سوء.
11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
12- جلب النعم ودفع النقم.
13- زوال الهم والغم.
14- جلب الرزق.
15- نزول الرحمة والسكينة.