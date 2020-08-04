AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لهذه الأسباب.. دار الإفتاء: لا تحزن إذا كذبك الناس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:43 م
دار الإفتاء: لا تحزن
دار الإفتاء: لا تحزن إذا كذبك الناس
Advertisements
يارا زكريا
أوصت دار الإفتاء المصرية بعدم الحزن إذا كذب الناس شخصا ما، وذلك في ظل تأملات قرآنية في كتاب الله - تعالى-. 


وقالت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك": " لا تحزن إذا كذبك الناس، فبعض البشر ينكر ما لم يدركه عقله، أو يعجز عن فهمه".


واستشهدت دار الإفتاء بقوله - تعالى-:﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [سورة يونس: الآية 39]. 




وفي وقت سابق، نصحت دار الإفتاء المصرية ، بالمداومة على دعاء الله- عز وجل- والإكثار من استغفاره؛ لما في ذلك من فضل عظيم وفوائد جمة تعود على صاحبها.


وقالت" الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع" فيسبوك" إن لله ساعات لا يرد فيها الدعاء، فداوم على الدعاء والاستغفار.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن من يداوم على هذين الأمرين ولا يغفل عنهما؛ يتقرب بذلك إلى الحق - تبارك وتعالى- وتكون دعواه أقرب للإجابة. 
فوائد ذكر الله:

1- رضاء المولى -عز وجل-.
2-محبة الله - تعالى- للعبد.
3- مغفرة الذنوب والسيئات.
4- كسب الأجر والثواب الجزيل.
4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر. 
5- حياة للقلب وطمأنينة. 
6- انشراح الصدر.
7- نور في الوجه.
8- قوة في الجسم.
9- البراءة من النفاق.
10- الحفظ من كل سوء.
11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
12- جلب النعم ودفع النقم.
13- زوال الهم والغم.
14- جلب الرزق.
15- نزول الرحمة والسكينة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا ضاق صدرك عليك بهذا الأمر

فوائد ذكر الله.. 15 فائدة عظيمة يجهلها الكثيرون

عليك بهذا الأمر للتخلص من الخوف والقلق.. أمين الفتوى يوضح

7 مزايا ذهبية لذكر الله .. اغتنمها

على جمعة يوضح المقصود من قول لا حول ولا قوة إلا بالله

التيجان السبع .. لتفريج الكرب وراحة البال

ترشيحاتنا

احترس.. أمين الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة

خلص مدارس وداخل الجامعة.. وفاء صادق تحتفل بنجاح ابنها | فيديو

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

الساعة بـ ٣٠٠ جنيه.. ضبط ٤٠ فتاة روجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي .. شاهد

عقب العيد.. أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات دفعة واحدة

AdvertisementS

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

احصل على نتيجة الثانوية العامة من هنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. سر رشاقة ميجان ماركل في عيد ميلادها .. وهاني الناظر ينصح بـ 10 عادات مهمة

أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra.. صور

مواصفات واسعار تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 في مصر|شاهد