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يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:47 م
مشروب لعلاج البرد
مشروب لعلاج البرد
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رشا عوني
رغم ارتفاع درجات الحرارة ، يصاب البعض بـ نزلة برد في الصيف ، بسبب بعض العادات الخاطئة مثل التعرض للتكييف بعد الاستحمام والجلوس كثيرا امام المراوح خاصة بعد التعرض للشمس وغيرها من العادات الأخرى. 

إذا أصبت بنزلة برد يمكنك علاج السعال والتهاب الحلق وتخفيف الكحة بمشروب طبيعي مذهل له قدرة على علاج نزلة البرد وأعراضها خلال أيام قليلة دون الحادجة لتناول مضادت حيوية وأدوية كثيرة . 

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المكونات 
ملعقة قرفة مطحونة
ملعقة جنزبيل مطحون
ليمونة
2 ملعقة عسل ابيض
كوب ماء دافئ

الطريقة
اغلى الماء وضعي بها ملعقة القرفة مع ملعقة الجنزبيل وضيفي العسل وضيفي عصير الليمونة ، وقلبي الخليط ثم غطيه لمدة 10 دقائق وبعدها يتم تناوله ، ويفضل تناول هذا المشروب من مرتين إلى ثلاثة يوميا للقضاء على أعراض البرد والتخلص منه سريعا خلال 3 أيام .
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