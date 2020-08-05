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أخبار البلد

القاهرة لا تترك اخواتها في المحن.. عمرو أديب يعلق على انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:44 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
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ميرنا محمود
علقت الاعلامي عمرو اديب  على الانفجار الاليم  الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية. 

وكتبت عمرو اديب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " : بيروت تحتاج الى قمح ودواء وطاقه اناشد الدوله المصريه بتقديم كل ما تستطيع تقديمه فى الساعات القادمه . بيروت منكوبه والقاهره لا تترك اخواتها ابدا فى وقت المحنه . وراجع راجع لبنان لازم يرجع لبنان
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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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