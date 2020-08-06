AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:04 م
تركيا أرسلت 17300
تركيا أرسلت 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية.

وأوضح المرصد أنه في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة"، التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، فقد وصلت دفعة جديدة خلال الـ 48 ساعة الفائتة، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل..

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى نحو "17300 مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وأشار المرصد إلى أن هناك نحو 6000 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر "المرتزقة" إلى معسكراتها وتدريبهم.

في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري وثق مزيدًا من القتلى في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم أطفال.. المرصد السوري: تركيا أرسلت 15 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا

بينهم 300 طفل.. تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا

أغلبهم توانسة وسوريون.. تركيا تسلح آلاف المرتزقة وتزج بهم في أتون الحرب بليبيا

مقتل 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

آلاف المرتزقة يغادرون ليبيا بعد انتهاء عقودهم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صاحبة الصورة المتداولة.. الممرضة اللبنانية حاضنة الأطفال تروي تفاصيل انفجار بيروت.. فيديو

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

قضي في البحر 30 ساعة.. قصة لبناني نجا من انفجار بيروت بأعجوبة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر