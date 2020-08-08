موجز السوشيال ميديا.. تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي.. دنيا سمير غانم تتصدر الترند.. وحسن الرداد يروج لفيلمه الجديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # سمير غانم و جاء ذلك بعدما نشرت الحسابات الرسمية للنادي الإيطالي، صورا للزي الجديد الخاص بالموسم المقبل وظهر الشبهة الكبير من اللاعبة قائدة فريق السيدات سارة جاما، والفنانة دنيا سمير غانم



