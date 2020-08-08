موجز السوشيال ميديا.. تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي.. دنيا سمير غانم تتصدر الترند.. وحسن الرداد يروج لفيلمه الجديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # سمير غانم و جاء ذلك بعدما نشرت الحسابات الرسمية للنادي الإيطالي، صورا للزي الجديد الخاص بالموسم المقبل وظهر الشبهة الكبير من اللاعبة قائدة فريق السيدات سارة جاما، والفنانة دنيا سمير غانم
برفقة أمينة خليل.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد توأم روحي
روج الفنان حسن الرداد لفيلمة القادم "توأم روحي " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام.
قام النجم تامر حسني بزيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي كتعاطف إنساني منه ، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة بدبي عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".