شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية «نادين نسيب نجيم» مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.
كتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".
اقرأ المزيد:
ووفقًا للفيديو فقد وقفت الفنانة اللبنانية تصور لحظة اندلاع الحريق من نافذة شقتها، وفجأة انفجر المرفأ، وانطلقت نحوها موجة الانفجار فدمرت شقتها وسقطت نجيم على الأرض.
ظهرت صرختها القوية أثناء سقوطها على الأرض مع صوت تحطم الزجاج وفجأة انقطع التصوير.
كانت نادين قد استطاعت نزول كل أدوار بنايتها حافية وغارقة في دمائها وسط مشاهد من التدمير ووجود قتلى ومصابين من حولها في كل مكان، وقد طلبت من سائق تاكسي إيصالها إلى المستشفى، وبعد إجراء عملية جراحية لها خرجت لتطمئن متابعيها.
ومن حسن الحظ كما ذكرت سابقًا عبر حسابها أن أطفالها لم يتواجدوا في المنزل لحظة انفجار مرفأ بيروت.
View this post on Instagram
بشكر ربي أولًا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلًا وكأنه قنبلة نووية شكرًا يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى 🙏🏻🙏🏻