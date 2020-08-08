شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية «نادين نسيب نجيم» مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.





كتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".

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ووفقًا للفيديو فقد وقفت الفنانة اللبنانية تصور لحظة اندلاع الحريق من نافذة شقتها، وفجأة انفجر المرفأ، وانطلقت نحوها موجة الانفجار فدمرت شقتها وسقطت نجيم على الأرض.





ظهرت صرختها القوية أثناء سقوطها على الأرض مع صوت تحطم الزجاج وفجأة انقطع التصوير.





View this post on Instagram اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت 🩸هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Aug 7, 2020 at 11:17am PDT

كانت نادين قد استطاعت نزول كل أدوار بنايتها حافية وغارقة في دمائها وسط مشاهد من التدمير ووجود قتلى ومصابين من حولها في كل مكان، وقد طلبت من سائق تاكسي إيصالها إلى المستشفى، وبعد إجراء عملية جراحية لها خرجت لتطمئن متابعيها. كانت نادين قد استطاعت نزول كل أدوار بنايتها حافية وغارقة في دمائها وسط مشاهد من التدمير ووجود قتلى ومصابين من حولها في كل مكان، وقد طلبت من سائق تاكسي إيصالها إلى المستشفى، وبعد إجراء عملية جراحية لها خرجت لتطمئن متابعيها.





ومن حسن الحظ كما ذكرت سابقًا عبر حسابها أن أطفالها لم يتواجدوا في المنزل لحظة انفجار مرفأ بيروت



