سمر مرسي تستعرض لياقتها في اليوجا.. شاهد

نشرت الفنانة سمر مرسي، صورًا جديدة لها، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمر مرسي وهى تؤدي حركات يوجا، أظهرت مرونتها، وعلقت على الصور "صباح الخير .. عادةً ما أبدأ يومي في الساعة 5:30 صباحًا بقهوة سوداء وساعة من تدفق Vinyasa .. أستيقظ ، وأبدأ منتعشًا ، وأتأمل ، وأضع نية لكل ما أشعر به في اليوم".

وتعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

"حتى لا يطير الدخان" رواية لأحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.

يُذكر أن "سمر" تواجدت رمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من ياسر جلال، وفتحى ‏‏عبد الوهاب، وحنان ‏مطاوع، وإيمان العاصي.



