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مرأة

بشعر قصير.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:35 م
أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور المختلفة التى تبرز عن جمالها.

وظهرت بها أسماء ابو اليزيد، بفستان قصير باللون الأسود، وبأكمام طويلة ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت بوت قصير باللون الأسود لأكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أسماء ابو اليزيد في المكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.
.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا علي كتفيها على طريقة الويفي التى تبرز جمالها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
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♟.. . 📸 @alyroshdyy

A post shared by Asma Abo Elyazeid (@asma.abulyazeid) on

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