بشعر قصير.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور





وظهرت بها أسماء ابو اليزيد ، بفستان قصير باللون الأسود، وبأكمام طويلة ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت بوت قصير باللون الأسود لأكمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أسماء ابو اليزيد في المكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

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كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا علي كتفيها على طريقة الويفي التى تبرز جمالها .





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.