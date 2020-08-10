محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بغرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام التي تم تشكيلها لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء الأربعاء القادمين، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة .





وتابع المحافظ سير العمل وتجهيزات غرفة عمليات الديوان العام،والتأكد من التواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية الموجودة بكل مركز ومدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والعمل على حلها، وغيرها من المعلومات والبيانات المطلوبة خلال عملية الاقتراع .





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وأشار المحافظ إلى توجيهاته، خلال تفقده اليوم لعدد من المراكز واللجان الانتخابية،بضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لاستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت أولًا بأول .





كما تفقد محافظ بني سويف الغرفة المركزية بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020،مطمئنا على توافر كافة التسهيلات لقيام أعضاء الغرفة للقيام بمهامهم على أكمل وجه،موجها التنفيذيين المعنيين بمتابعة أعمال الغرفة مع مكتب المستشار العسكري لتوفير أية متطلبات مستجدة أولا بأول.



